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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü, faşist dürtülerin sonucudur
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü, faşist dürtülerin sonucudur
MHP lideri Bahçeli, "Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur" dedi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, tbmm, mhp
devlet bahçeli, tbmm, mhp

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü, faşist dürtülerin sonucudur

11:04 03.10.2023 (güncellendi: 11:47 03.10.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir kişi bile kalmadı.
Azim varsa yenilgi yoktur. Bugüne bakır buluyorsak, yarın bakır ararken altına ulaşacağız.
Kifayetsiz güruh kaybetmeye mahkumdur. TBMM'nin yeni yasama yılı münasebetiyle adımlarımız daha sağlam atılacak.
14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Cumhur İttifakı çoğunluğu kazandı.
Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur.
Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim, neresi meşrudur da bize meşruiyet ahlakı kesmektedir.
Kılıçdaroğlu kendine baksın, her rüzgara yelken açmaya devam edip, kaybettiği itibarını nasıl kazanacağını hesap etsin. CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı kuru sıkı atanlarla polemik yarışına girecek kadar şuursuz değildir.
Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir.
Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terörle huzur arasında ikinci bir seçenek yoktur. Terörün sonuç alması asla mümkün değildir. Teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır.
Canilere sahip çıkan kim varsa bunu tekrar düşünmeli.
Eski ve yeni içişleri bakanları arasında fitne üretilmesi, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşır. Soylu'ya iftira kuyruğuna girilmesi, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri zaman ayarlı tuzaktır.
FETÖ'cüler film festivaline dönen dolaplara aldanmasın, biz 15 Temmuz'u unutmadık.
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