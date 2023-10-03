Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü, faşist dürtülerin sonucudur

Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir kişi bile kalmadı. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir kişi bile kalmadı.

Azim varsa yenilgi yoktur. Bugüne bakır buluyorsak, yarın bakır ararken altına ulaşacağız. Azim varsa yenilgi yoktur. Bugüne bakır buluyorsak, yarın bakır ararken altına ulaşacağız.

Kifayetsiz güruh kaybetmeye mahkumdur. TBMM'nin yeni yasama yılı münasebetiyle adımlarımız daha sağlam atılacak. Kifayetsiz güruh kaybetmeye mahkumdur. TBMM'nin yeni yasama yılı münasebetiyle adımlarımız daha sağlam atılacak.

14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Cumhur İttifakı çoğunluğu kazandı. 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Cumhur İttifakı çoğunluğu kazandı.

Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur. Parti içi çalkantılardan dolayı şok geçiren Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur.

Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim, neresi meşrudur da bize meşruiyet ahlakı kesmektedir. Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim, neresi meşrudur da bize meşruiyet ahlakı kesmektedir.

Kılıçdaroğlu kendine baksın, her rüzgara yelken açmaya devam edip, kaybettiği itibarını nasıl kazanacağını hesap etsin. CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı kuru sıkı atanlarla polemik yarışına girecek kadar şuursuz değildir. Kılıçdaroğlu kendine baksın, her rüzgara yelken açmaya devam edip, kaybettiği itibarını nasıl kazanacağını hesap etsin. CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı kuru sıkı atanlarla polemik yarışına girecek kadar şuursuz değildir.

Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir.

Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terörle huzur arasında ikinci bir seçenek yoktur. Terörün sonuç alması asla mümkün değildir. Teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır. Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terörle huzur arasında ikinci bir seçenek yoktur. Terörün sonuç alması asla mümkün değildir. Teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır.

Canilere sahip çıkan kim varsa bunu tekrar düşünmeli. Canilere sahip çıkan kim varsa bunu tekrar düşünmeli.

Eski ve yeni içişleri bakanları arasında fitne üretilmesi, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşır. Soylu'ya iftira kuyruğuna girilmesi, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri zaman ayarlı tuzaktır. Eski ve yeni içişleri bakanları arasında fitne üretilmesi, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşır. Soylu'ya iftira kuyruğuna girilmesi, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri zaman ayarlı tuzaktır.