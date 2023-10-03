https://sputniknews.com.tr/20231003/abdnin-ukraynaya-yolsuzluk-nedeniyle-diplomatik-nota-gonderdigi-ortaya-cikti-1075989981.html

ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı

ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı

Amerikan basını, yaz aylarında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev'e, Washington’un mali desteğinin sürmesi için Ukrayna'da artık gizlenemeyecek kadar yayılan... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T17:26+0300

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2023-10-03T17:52+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara atıfta bulunan Amerikan yayın kuruluşu CNN, bakanlığın yaz sonunda Ukrayna'ya resmi bir diplomatik nota gönderdiğini vurgularken, Washington’un Kiev’in doğrudan bütçe desteği almaya devam etmesi için çeşitli yolsuzlukla mücadele önlemleri almaya devam etmesini beklediğini belirtti.Kaynak, Kiev yönetimine gönderilen diplomatik notada ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) programı çerçevesinde reformların gerçekleştirilmesi ihtiyacından da bahsedildiğini kaydetti.CNN'e göre, son birkaç hafta içinde Kiev'e ABD'nin ekonomik yardımlarının bir kısmının Ukrayna'nın kurumlarda reform yapma konusundaki başarılarına bağlı olacağına dair bir dizi bildirim gönderildiği de ifade ediliyor.Temmuz ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği (OIG), Ukrayna'ya yapılan ekonomik yardımın Kiev hükümeti ve Ukrayna özel sektöründeki yolsuzluklar nedeniyle risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230706/kieve-saglanan-bati-silahlari-nereye-gidiyor-1073259684.html

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