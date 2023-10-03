https://sputniknews.com.tr/20231003/abdnin-butce-yardimini-kesmesi-uzerine-ukraynanin-kaybi-aciklandi-1075981753.html
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
Ukrayna’nın, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımı geçici bütçesine dahil etmeyi reddetmesi nedeniyle en az 24 milyar dolar kaybettiği anlaşıldı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T15:31+0300
2023-10-03T15:31+0300
2023-10-03T15:31+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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dolar
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joe biden
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Sputnik’in ABD hükümetinin paylaştığı bütçe verilerine ilişkin analizine göre, ABD'de geçici bütçe tasarısının Ukrayna'ya yardım ile ilgili madde olmadan onaylanması sonucunda Kiev’in 24 milyar dolarlık yardımdan olduğu kaydedilirken, bu rakamın ülkenin sekiz ayda kazanacağı miktara denk geldiği hesaplandı.Beyaz Saray, 1 Ekim 2023'ten 30 Eylül 2024'e kadar olan 2024 mali yılı için ABD Senatosu'ndan Ukrayna için 24 milyar dolar talep ederken, Senato, Pentagon için Ukrayna'ya yapılacak yardım miktarını 4.5 milyar dolara, Dışişleri Bakanlığı için ise 1.65 milyar dolara düşürdü.Ukrayna'nın 2023 yılı toplam bütçesi ise yaklaşık 1.33 trilyon Grivna yani yaklaşık 36 milyar dolarlık geliri içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçeyi onaylaması ile birlikte Ukrayna’nın kaybının ülkenin bu yılki gelirinin üçte ikisine, yani Kiev'in sekiz ay da kazandığı miktara tekabül ediyor.Biden, geçen cumartesi günü yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını imzalamıştı. Yasa, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik fon tahsisini öngörmüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-senatoru-paul-ukraynadaki-yolsuzluga-degil-kendi-vatandaslarimiza-yardim-etmeliyiz-1075968496.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, dolar, pentagon, joe biden
ukrayna, ukrayna krizi, abd, dolar, pentagon, joe biden
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
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Ukrayna’nın, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımı geçici bütçesine dahil etmeyi reddetmesi nedeniyle en az 24 milyar dolar kaybettiği anlaşıldı.
Sputnik’in ABD hükümetinin paylaştığı bütçe verilerine ilişkin analizine göre, ABD'de geçici bütçe tasarısının Ukrayna'ya yardım ile ilgili madde olmadan onaylanması sonucunda Kiev’in 24 milyar dolarlık yardımdan olduğu kaydedilirken, bu rakamın ülkenin sekiz ayda kazanacağı miktara denk geldiği hesaplandı.
Beyaz Saray, 1 Ekim 2023'ten 30 Eylül 2024'e kadar olan 2024 mali yılı için ABD Senatosu'ndan Ukrayna için 24 milyar dolar talep ederken, Senato, Pentagon için Ukrayna'ya yapılacak yardım miktarını 4.5 milyar dolara, Dışişleri Bakanlığı için ise 1.65 milyar dolara düşürdü.
Ukrayna'nın 2023 yılı toplam bütçesi ise yaklaşık 1.33 trilyon Grivna yani yaklaşık 36 milyar dolarlık geliri içeriyor.
ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçeyi onaylaması ile birlikte Ukrayna’nın kaybının ülkenin bu yılki gelirinin üçte ikisine, yani Kiev'in sekiz ay da kazandığı miktara tekabül ediyor.
Biden, geçen cumartesi günü yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını imzalamıştı. Yasa, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik fon tahsisini öngörmüyor.