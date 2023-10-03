https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-basini-silah-rezervleri-tukenen-avrupa-ukraynaya-yardim-gonderemiyor--1075977474.html

ABD basını: Silah rezervleri tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor

ABD basını: Silah rezervleri tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor

Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilisine atıfta bulunan ABD’li Politico gazetesi, Avrupa ülkelerinin artık ulusal güvenliğini tehdit etmeden kendi... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T12:54+0300

2023-10-03T12:54+0300

2023-10-03T12:54+0300

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Kimliğinin gizli kalması kaydıyla gazeteye konuşan AB yetkilisi, birliğin Kiev’e yüksek düzeyde siyasi ve kamusal destek sağladığına dikkat çekerken, “Ancak AB askeri bakımdan zaten kendi güvenliğini tehdit etmeden elinden gelen her şeyi verdi. Rezervlerimizden silah tedarik etmeye devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlara rağmen karşı saldırısının yavaş ilerlemesiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna'yı ‘boğulmakta olan ve kurtarıcısını da kendisiyle birlikte dibe çeken’ adama benzetmişti.İngiliz The Telegraph gazetesi köşe yazarı Robert Clarke ise Polonya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sağlamayı reddetmesinin, Ukrayna'nın çatışmadan galip çıkamayacağının ve Avrupa'nın onu desteklemeye devam edemeyeceğinin resmen kabulü olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html

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