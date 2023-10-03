2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu

Türkiye
Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan’dan Meclis açılışında önemli açıklamalar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnsanı merkeze koyan, yapay zeka ile desteklenmiş hibrit bir model öngörüyoruz'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
19:45
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
20:51
2 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:08
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231003/2023un-en-cok-satan-araba-modelleri-belli-oldu-1075980634.html
2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu
2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Emre Özpeynirci, otomobil satışlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Özpeynirci, "Eylül ayında toplam satışlarda Fiat... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T13:22+0300
2023-10-03T13:22+0300
ekonomi
emre özpeynirci
otomotiv
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
satış
fiat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5bce25df8a7cd7c71b165a21438e1f80.jpg
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...NISSAN - 11.100 adet satıldıEn çok satan modeli Qashqai: 9224 adetHONDA - 14.366 adet satıldıEn çok satan modeli City: 6017 adetKIA - 15.798 adet satıldıEn çok satan modeli Stonic: 4375 adetAUDI - 16.171 adet satıldıEn çok satan modeli A3 Sedan: 3523 adetBMW - 16.409 adet satıldıEn çok satan modeli 5 Serisi: 4202 adetMERCEDES-BENZ - 22.335 adet satıldıEn çok satan modeli E Serisi: 4548 adetSKODA - 24.790 adet satıldıEn çok satan modeli Superb: 5160 adetCHERY - 26.523 adet satıldıEn çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 9076 adetDACIA - 32.191 adet satıldıEn çok satan modeli Duster: 18.753 adetTOYOTA - 35.076 adet satıldıEn çok satan modeli Corolla: 16.245 adetHYUNDAI - 41.739 adet satıldıEn çok satan modeli i20: 15.189 adetCITROEN - 44.926 adet satıldıEn çok satan modeli C3 Aircross: 6352 adetOPEL - 54 bin 825 adet satıldıEn çok satan modeli Corsa: 15.272 adetPEUGEOT - 58 bin 875 adet satıldıEn çok satan modeli 3008: 14.144 adetVOLKSWAGEN 64 bin 013 adet satıldı.En çok satan modeli T-Roc: 13.764 adetEn çok satan ticari modeli Caddy: 5144 adetFORD - 77 bin 786 adet satıldıEn çok satan modeli Focus: 11.176 adetEn çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 32 bin 154 adetRENAULT - 88 bin 762 adet satıldıEn çok satan modeli Clio HB: 39 bin 437 adetEn çok satan ticari modeli Express Combi: 5086 adetListenin ilk sırasında Fiat varListenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 142 bin 187 adet satış rakamına ulaştı.En çok satan modeli Egea Sedan: 63 bin 758 adetEn çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 23 bin 047 adet
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd6c27c9560e1e52225bb2a2ee7f1abe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023 en çok satan araç,2023 otomobil,2023 en çok satan otomobil
2023 en çok satan araç,2023 otomobil,2023 en çok satan otomobil

2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu

13:22 03.10.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Emre Özpeynirci, otomobil satışlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Özpeynirci, "Eylül ayında toplam satışlarda Fiat yeniden lider, en büyük sürpriz ise Tesla" dedi.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.
İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
NISSAN - 11.100 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 9224 adet
HONDA - 14.366 adet satıldı
En çok satan modeli City: 6017 adet
KIA - 15.798 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 4375 adet
AUDI - 16.171 adet satıldı
En çok satan modeli A3 Sedan: 3523 adet
BMW - 16.409 adet satıldı
En çok satan modeli 5 Serisi: 4202 adet
MERCEDES-BENZ - 22.335 adet satıldı
En çok satan modeli E Serisi: 4548 adet
SKODA - 24.790 adet satıldı
En çok satan modeli Superb: 5160 adet
CHERY - 26.523 adet satıldı
En çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 9076 adet
DACIA - 32.191 adet satıldı
En çok satan modeli Duster: 18.753 adet
TOYOTA - 35.076 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 16.245 adet
HYUNDAI - 41.739 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 15.189 adet
CITROEN - 44.926 adet satıldı
En çok satan modeli C3 Aircross: 6352 adet
OPEL - 54 bin 825 adet satıldı
En çok satan modeli Corsa: 15.272 adet
PEUGEOT - 58 bin 875 adet satıldı
En çok satan modeli 3008: 14.144 adet
VOLKSWAGEN 64 bin 013 adet satıldı.
En çok satan modeli T-Roc: 13.764 adet
En çok satan ticari modeli Caddy: 5144 adet
FORD - 77 bin 786 adet satıldı
En çok satan modeli Focus: 11.176 adet
En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 32 bin 154 adet
RENAULT - 88 bin 762 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 39 bin 437 adet
En çok satan ticari modeli Express Combi: 5086 adet

Listenin ilk sırasında Fiat var

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 142 bin 187 adet satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 63 bin 758 adet
En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 23 bin 047 adet
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала