https://sputniknews.com.tr/20231003/2023un-en-cok-satan-araba-modelleri-belli-oldu-1075980634.html

2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu

2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Emre Özpeynirci, otomobil satışlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Özpeynirci, "Eylül ayında toplam satışlarda Fiat... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T13:22+0300

2023-10-03T13:22+0300

2023-10-03T13:22+0300

ekonomi

emre özpeynirci

otomotiv

otomotiv distribütörleri derneği (odd)

satış

fiat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5bce25df8a7cd7c71b165a21438e1f80.jpg

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...NISSAN - 11.100 adet satıldıEn çok satan modeli Qashqai: 9224 adetHONDA - 14.366 adet satıldıEn çok satan modeli City: 6017 adetKIA - 15.798 adet satıldıEn çok satan modeli Stonic: 4375 adetAUDI - 16.171 adet satıldıEn çok satan modeli A3 Sedan: 3523 adetBMW - 16.409 adet satıldıEn çok satan modeli 5 Serisi: 4202 adetMERCEDES-BENZ - 22.335 adet satıldıEn çok satan modeli E Serisi: 4548 adetSKODA - 24.790 adet satıldıEn çok satan modeli Superb: 5160 adetCHERY - 26.523 adet satıldıEn çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 9076 adetDACIA - 32.191 adet satıldıEn çok satan modeli Duster: 18.753 adetTOYOTA - 35.076 adet satıldıEn çok satan modeli Corolla: 16.245 adetHYUNDAI - 41.739 adet satıldıEn çok satan modeli i20: 15.189 adetCITROEN - 44.926 adet satıldıEn çok satan modeli C3 Aircross: 6352 adetOPEL - 54 bin 825 adet satıldıEn çok satan modeli Corsa: 15.272 adetPEUGEOT - 58 bin 875 adet satıldıEn çok satan modeli 3008: 14.144 adetVOLKSWAGEN 64 bin 013 adet satıldı.En çok satan modeli T-Roc: 13.764 adetEn çok satan ticari modeli Caddy: 5144 adetFORD - 77 bin 786 adet satıldıEn çok satan modeli Focus: 11.176 adetEn çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 32 bin 154 adetRENAULT - 88 bin 762 adet satıldıEn çok satan modeli Clio HB: 39 bin 437 adetEn çok satan ticari modeli Express Combi: 5086 adetListenin ilk sırasında Fiat varListenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 142 bin 187 adet satış rakamına ulaştı.En çok satan modeli Egea Sedan: 63 bin 758 adetEn çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 23 bin 047 adet

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2023 en çok satan araç,2023 otomobil,2023 en çok satan otomobil