https://sputniknews.com.tr/20231003/11-yasindaki-cocugun-refleksi-kazayi-onledi-1075985801.html

11 yaşındaki çocuğun refleksi kazayı önledi

11 yaşındaki çocuğun refleksi kazayı önledi

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Olanları gören başka bir... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T15:41+0300

2023-10-03T15:41+0300

2023-10-03T15:41+0300

yaşam

istanbul

çocuk

otomobil

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Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı. Çocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu. Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı. Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230129/el-freni-cekilmeyen-arac-asker-eglencesine-daldi-1-olu-5-yarali-1066328978.html

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istanbul, çocuk, otomobil