https://sputniknews.com.tr/20231003/11-yasindaki-cocugun-refleksi-kazayi-onledi-1075985801.html
11 yaşındaki çocuğun refleksi kazayı önledi
11 yaşındaki çocuğun refleksi kazayı önledi
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Olanları gören başka bir... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T15:41+0300
2023-10-03T15:41+0300
2023-10-03T15:41+0300
yaşam
istanbul
çocuk
otomobil
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Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı. Çocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu. Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı. Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230129/el-freni-cekilmeyen-arac-asker-eglencesine-daldi-1-olu-5-yarali-1066328978.html
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istanbul, çocuk, otomobil
istanbul, çocuk, otomobil
11 yaşındaki çocuğun refleksi kazayı önledi
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Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Olanları gören başka bir öğrenci ise kayan araca atlayıp el frenini çekerek muhtemel bir faciayı önledi.
Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı.
Çocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu. Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı. Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.