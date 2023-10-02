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Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Zeyinburnu ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu duvarın altında kalan park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
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Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü

12:08 02.10.2023 (güncellendi: 12:09 02.10.2023)
© İHA
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Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul'un Zeyinburnu ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu duvarın altında kalan park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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