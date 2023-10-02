https://sputniknews.com.tr/20231002/zeytinburnunda-istinat-duvari-park-halindeki-4-aracin-uzerine-dustu-1075945614.html
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:08+0300
2023-10-02T12:08+0300
2023-10-02T12:09+0300
yaşam
video
zeytinburnu
istinat duvarı
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İstanbul'un Zeyinburnu ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu duvarın altında kalan park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
zeytinburnu
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Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
2023-10-02T12:08+0300
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video, zeytinburnu, istinat duvarı, видео
video, zeytinburnu, istinat duvarı, видео
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine düştü
12:08 02.10.2023 (güncellendi: 12:09 02.10.2023) Abone ol
Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul'un Zeyinburnu ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu duvarın altında kalan park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.