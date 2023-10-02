TFF 2. Lig'de maç sonrası arbede: 'Saldırganlar silahla soyunma odasında tehditler savurdu'

"Maç bitiminde Vanspor FK kulüp başkanı, korumaları ve birkaç yönetici, Zonguldak Kömürspor soyunma odasına girerek kalecimiz Egemen ve oyuncumuz Nuri Terliksiz'e önce küfür etmiş, sonrasında ise darbederek yaralamışlardır. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki oyuncumuz tedavi altına alınmıştır. Saldırganların silahla tehditler savurduğu görülmüştür. Yaşanılan korku ve vahametin ne denli büyük olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bizler, emeğin başkentinin şanlı kulübü olarak, olayları çıkaran kişi ve kişilerin tespit edilerek adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmasını ve TFF'nin en kısa sürede açıklama yapmasını beklemekteyiz."