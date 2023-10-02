https://sputniknews.com.tr/20231002/tff-2-ligde-mac-sonrasi-arbede-saldirganlar-silahla-soyunma-odasinda-tehditler-savurdu-1075946965.html
TFF 2. Lig'de maç sonrası arbede: 'Saldırganlar silahla soyunma odasında tehditler savurdu'
TFF 2. Lig'de maç sonrası arbede: 'Saldırganlar silahla soyunma odasında tehditler savurdu'
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'un yönetim kurulu üyesi Tayfun Demir, dün oynanan Vanspor FK maçının ardından soyunma odasında darbedilen iki... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:24+0300
2023-10-02T12:24+0300
2023-10-02T12:24+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
kavga
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Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta maçında deplasmanda Vanspor FK'ye 90+6. dakikada yedikleri golle 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.Maç sonrası istenmeyen olayların yaşandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:
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türkiye futbol federasyonu (tff), maç, kavga
türkiye futbol federasyonu (tff), maç, kavga
TFF 2. Lig'de maç sonrası arbede: 'Saldırganlar silahla soyunma odasında tehditler savurdu'
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'un yönetim kurulu üyesi Tayfun Demir, dün oynanan Vanspor FK maçının ardından soyunma odasında darbedilen iki oyuncularının hastaneye kaldırıldığını belirterek, konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapılmasını istedi.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta maçında deplasmanda Vanspor FK'ye 90+6. dakikada yedikleri golle 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Maç sonrası istenmeyen olayların yaşandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:
"Maç bitiminde Vanspor FK kulüp başkanı, korumaları ve birkaç yönetici, Zonguldak Kömürspor soyunma odasına girerek kalecimiz Egemen ve oyuncumuz Nuri Terliksiz'e önce küfür etmiş, sonrasında ise darbederek yaralamışlardır. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki oyuncumuz tedavi altına alınmıştır. Saldırganların silahla tehditler savurduğu görülmüştür. Yaşanılan korku ve vahametin ne denli büyük olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bizler, emeğin başkentinin şanlı kulübü olarak, olayları çıkaran kişi ve kişilerin tespit edilerek adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmasını ve TFF'nin en kısa sürede açıklama yapmasını beklemekteyiz."