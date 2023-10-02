https://sputniknews.com.tr/20231002/tbmmye-yeni-dokunulmazlik-dosyalari-sevk-edildi-1075940976.html

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekilline ait... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T10:13+0300

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4 milletvekilline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na iletildi.Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230914/chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-sanik-sifatiyla-ifadesi-alinacak-1075478940.html

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