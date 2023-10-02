https://sputniknews.com.tr/20231002/tbmmye-yeni-dokunulmazlik-dosyalari-sevk-edildi-1075940976.html
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekilline ait... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T10:13+0300
2023-10-02T10:13+0300
2023-10-02T10:13+0300
politika
meclis
tbmm meclis başkanlığı
fezleke
dokunulmazlık
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4 milletvekilline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na iletildi.Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-sanik-sifatiyla-ifadesi-alinacak-1075478940.html
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meclis, tbmm meclis başkanlığı, fezleke, dokunulmazlık
meclis, tbmm meclis başkanlığı, fezleke, dokunulmazlık
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekilline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
4 milletvekilline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na iletildi.
Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.