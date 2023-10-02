https://sputniknews.com.tr/20231002/sivastaki-gizemli-oyugun-sirri-cozuldu-1075961030.html

Sivas’taki 'gizemli oyuğun' sırrı çözüldü

Sivas’taki 'gizemli oyuğun' sırrı çözüldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan 'gizemli oyuğun' sırrı çözüldü. Mithridates döneminde inşa edilen gizemli yapının su sarnıcından öte ileri bir teknoloji... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T21:08+0300

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Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü sınırları içerisinde yer alan bir tepede bulunan 'gizemli oyuğun' sırrı çözüldü. 45 derecelik eğimle inşa edilen ve 152 basamak ile aşağı inilebilen Delik Tepe’de bulunan oyuğun, Milattan önce 1. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Bu tip yapıların Sivas’ın yanı sıra Ordu, Giresun, Tokat ve Amasya illerinde de çok sayıda bulunduğu ifade ediliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Erdener Pehlivan, yapının geçmişi ile ilgili bilgiler verdi.'Sarnıçtan öte bir teknoloji barındırıyor'Tahkimatlı kale yerleşimlerine Phrourion ismini verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Pehlivan, şunları söyledi:'Sadece Sivas’ta yok, çevre illerde de bulunuyor'Bahse konu sarnıcın Romalı General Pompeius tarafından taşla kapatıldığını ifade eden Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230313/sivasta-deprem-sonrasi-15-metre-capinda-obruk-olustu-1068183741.html

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