Samsun'da okullar tatil edildi
© AA / Fatih Mehmet KürkçüSamsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
© AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.
Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulların bir gün tatil edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.
İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.— T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) October 1, 2023
© AA / Fatih Mehmet KürkçüSamsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
© AA / Fatih Mehmet Kürkçü