https://sputniknews.com.tr/20231002/samsunda-okullar-tatil-edildi-1075934369.html

Samsun'da okullar tatil edildi

Samsun'da okullar tatil edildi

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T00:16+0300

2023-10-02T00:16+0300

2023-10-02T00:16+0300

samsun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075934077_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_c3fd8049694aa87bd53d8ec76a3b11a2.jpg

Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulların bir gün tatil edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun