Resmen açıklandı: 5 maç ceza alan Anadolu Efes oyuncusunun cezası onandı

"Takımımızın sezon planlaması, kadro dengesi ve bütçe yapısı, bu ceza nedeniyle telafisi mümkün olmayan ağır bir darbe almıştır. Türk basketboluna sayısız oyuncu yetiştiren, her sene her yaş kategorisinde milli takımlara oyuncu sağlayan ve uzun yıllardır A Milli Takımımıza en çok sporcuyu gururla gönderen ekiplerden biri olan kulübümüz, bu süreçte en çok zarar gören taraf olmuştur. Tüm bunlara rağmen, bundan sonraki tüm turnuva ve organizasyonlarda milli takımımızı yukarıya taşıyacak adımlara ve planlara, Anadolu Efes Kulübü olarak her zamanki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün ve sporcumuzun hiçbir şekilde hak etmediğini düşündüğümüz bu cezanın takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."