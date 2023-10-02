https://sputniknews.com.tr/20231002/mitten-operasyon-2007deki-daglica-saldirisinin-planlayicisi-etkisiz-hale-getirildi-1075941102.html
MİT'ten operasyon: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
MİT, PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T10:13+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın kırsal kadrolarına 1988'de katılan "Aslan Çele/Aslan Samura" kod adlı Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etti.Kamışlı-Amude kara yolunda nokta operasyonu düzenleyen MİT, Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.Dağlıca'da, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Komando Taburuna 2007'de ağır silahlarla düzenlenen, saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.2010'da örgüt tarafından verilen görevle sözde Zap eyalet sorumluları arasında yer alan Taşkın'ın, PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdiği, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçerek, PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra ettiği belirlendi.Son olarak örgütün sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Taşkın'ın, yaklaşık 35 yıldır çok sayıda eylemi organize ettiği ve bizzat katıldığı tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231001/bakan-yerlikaya-ve-mit-baskani-kalindan-saldiri-girisiminde-yaralanan-polislere-ziyaret-1075923494.html
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mit, terör, pkk
MİT'ten operasyon: 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
10:13 02.10.2023 (güncellendi: 10:51 02.10.2023) Abone ol
MİT, PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın kırsal kadrolarına 1988'de katılan "Aslan Çele/Aslan Samura" kod adlı Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etti.
Kamışlı-Amude kara yolunda nokta operasyonu düzenleyen MİT, Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.
Dağlıca'da, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Komando Taburuna 2007'de ağır silahlarla düzenlenen, saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.
2010'da örgüt tarafından verilen görevle sözde Zap eyalet sorumluları arasında yer alan Taşkın'ın, PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdiği, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçerek, PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra ettiği belirlendi.
Son olarak örgütün sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Taşkın'ın, yaklaşık 35 yıldır çok sayıda eylemi organize ettiği ve bizzat katıldığı tespit edildi.