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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi adaylığını açıkladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi adaylığını açıkladı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
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Mısır devlet televizyonu haberine göre Sisi, başkent Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte düzenlenen Vatan Hikayesi adlı üç gün süren konferansın kapanışında konuştu. Kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdiğini söyleyen Sisi, Mısır halkına Aralık 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulundu.Halkı, bu seçimleri gerçek siyasi çoğulculuğun başlangıcı yapmaya davet eden Sisi, Mısırlıların sandığa giderek iradelerini dünyaya göstermelerinin önemine işaret etti.Mısır'da 2014 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle göreve gelen Sisi, Mart 2018'de gerçekleşen seçimlerde de oyların yüzde 92’sini alarak yeniden seçilmişti.Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Velid Hasan Hamza, daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi ve adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Oy verme işlemlerinin yurtdışında 1-3 Aralık 2023, yurtiçinde ise 10-12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Hamza, 6 yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için adaylık başvurusunun 5-14 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini aktarmıştı.Hamza, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur oy verme işlemlerinin yurtdışında 5-7 Ocak 2024, yurtiçinde de 8-10 Ocak 2024'te yapılacağını söylemişti.
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abdülffetah sisi, mısır, aday

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi adaylığını açıkladı

23:05 02.10.2023 (güncellendi: 23:18 02.10.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIAbdulfettah es-Sisi
Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu.
Mısır devlet televizyonu haberine göre Sisi, başkent Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte düzenlenen Vatan Hikayesi adlı üç gün süren konferansın kapanışında konuştu.
Kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdiğini söyleyen Sisi, Mısır halkına Aralık 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulundu.
Halkı, bu seçimleri gerçek siyasi çoğulculuğun başlangıcı yapmaya davet eden Sisi, Mısırlıların sandığa giderek iradelerini dünyaya göstermelerinin önemine işaret etti.
Mısır'da 2014 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle göreve gelen Sisi, Mart 2018'de gerçekleşen seçimlerde de oyların yüzde 92’sini alarak yeniden seçilmişti.
Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Velid Hasan Hamza, daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi ve adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Oy verme işlemlerinin yurtdışında 1-3 Aralık 2023, yurtiçinde ise 10-12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Hamza, 6 yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için adaylık başvurusunun 5-14 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini aktarmıştı.
Hamza, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur oy verme işlemlerinin yurtdışında 5-7 Ocak 2024, yurtiçinde de 8-10 Ocak 2024'te yapılacağını söylemişti.
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