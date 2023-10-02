https://sputniknews.com.tr/20231002/memur-emekli-ve-asgari-ucretliyi-ilgilendiren-kritik-veri-yarin-aciklanacak-1075937741.html

Memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren kritik veri yarın açıklanacak

Memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren kritik veri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu yarın eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar memur, emekli, kiracı ve ticarethane sahibi... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T08:36+0300

2023-10-02T08:36+0300

2023-10-02T08:36+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin eylül ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak.Hürriyet'in haberine göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9.09 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19.44 olmuştu. Yarın açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun yüzde 9.09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.Ocak zammını da etkileyecekEnflasyon oranlarındaki yükseliş asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor. Satın alma gücünü doğrudan etkileyen enflasyon asgari ücretlilerin de ocak ayında alacakları zammı etkileyecek.Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9.09 yıllık yüzde 58.94 olmuştu. Eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni zam oranı da netleşecek.İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Temmuz ayında zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231002/emekli-maasina-zamda-formul-belli-oldu-prim-gun-sayisi-da-dusecek-1075936796.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon