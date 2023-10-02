https://sputniknews.com.tr/20231002/meksikada-kilisenin-catisi-coktu-9-olu-50-yarali-1075956269.html
Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 ölü 50 yaralı
Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 ölü 50 yaralı
Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde ayin sırasında bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T17:40+0300
2023-10-02T17:40+0300
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kilise
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Meksika’nın güneyindeki Tamaulipas eyaletinde bir kilisenin çatısı çöktü.Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ayin sırasında yaşanan olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.Enkaz altında 30 kişinin olduğu tahmin edilirken, ekipler gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.
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Meksika'da kilisenin çatısı çöktü
Meksika'da kilisenin çatısı çöktü
2023-10-02T17:40+0300
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video, meksika, kilise, видео
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Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 ölü 50 yaralı
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Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde ayin sırasında bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.
Meksika’nın güneyindeki Tamaulipas eyaletinde bir kilisenin çatısı çöktü.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ayin sırasında yaşanan olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.
Enkaz altında 30 kişinin olduğu tahmin edilirken, ekipler gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.