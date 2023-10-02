https://sputniknews.com.tr/20231002/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-sofuoglu-bu-kez-tir-kullandi-1075943677.html
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuğlu bu defa, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki TIR'ı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:32+0300
2023-10-02T11:32+0300
2023-10-02T11:32+0300
yaşam
video
kenan sofuoğlu
zayn sofuoğlu
tir
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Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu pistte TIR sürdü. Sosyal medyada dünya genelinde milyonlarca kez izlenen videolarıyla adından söz ettiren Zayn, geçtiğimiz günlerde 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi. Zayn, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu’nun pistinde kullandı.
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Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı
2023-10-02T11:32+0300
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video, kenan sofuoğlu, zayn sofuoğlu, tir, видео
video, kenan sofuoğlu, zayn sofuoğlu, tir, видео
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı
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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuğlu bu defa, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki TIR'ı babası Kenan Sofuoğlu’nun pistinde kullandı.
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu pistte TIR sürdü.
Sosyal medyada dünya genelinde milyonlarca kez izlenen videolarıyla adından söz ettiren Zayn, geçtiğimiz günlerde 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi.
Zayn, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu’nun pistinde kullandı.