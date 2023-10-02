https://sputniknews.com.tr/20231002/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-sofuoglu-bu-kez-tir-kullandi-1075943677.html

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuğlu bu defa, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki TIR'ı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

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video

kenan sofuoğlu

zayn sofuoğlu

tir

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Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu pistte TIR sürdü. Sosyal medyada dünya genelinde milyonlarca kez izlenen videolarıyla adından söz ettiren Zayn, geçtiğimiz günlerde 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi. Zayn, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu’nun pistinde kullandı.

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Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bu kez TIR kullandı 2023-10-02T11:32+0300 true PT0M44S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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