https://sputniknews.com.tr/20231002/kadirov-harekat-bolgesinde-ahmat-ozel-kuvvetlerinin-ele-gecirdigi-nato-techizatini-inceledi-1075949294.html

Kadirov, harekat bölgesinde Ahmat özel kuvvetlerinin ele geçirdiği NATO teçhizatını inceledi

Kadirov, harekat bölgesinde Ahmat özel kuvvetlerinin ele geçirdiği NATO teçhizatını inceledi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde Rus askerlerinin ele geçirdiği NATO ülkelerinin askeri... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:03+0300

2023-10-02T14:03+0300

2023-10-02T14:03+0300

ramzan kadirov

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tatbikat

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rusya ulusal muhafızları

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Çeçenistan’daki Ahmat özel kuvvetler biriminin eğitim merkezini ziyaret ederek, özel harekat bölgesinde Rus askerlerinin ele geçirdiği NATO ülkelerinin burada sergilenen askeri araçlarını inceledi.Ziyareti ile ilgili Telegram kanalından paylaşım yapan Kadirov, “Ahmat-Yurt yerleşiminde Rosgvardiya’nın Çeçenistan’daki Ahmat özel kuvvetler biriminin eğitim merkezinin sahasını ziyaret ettim. Ziyaret sırasında askerlerimizin özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı Nazilerden ele geçirdiği NATO ülkelerinin teçhizat örneklerini inceledim” ifadelerini kullandı.Çeçen lider, ‘satanistlerin liderlerinin yakın zamana kadar hakkında şatafatlı konuşmalar yaptığı’ NATO teçhizatının bugün ‘otoparkta sahipsiz bir şekilde beklediğini’ vurguladı.Kadirov ayrıca askerlerin hizmetleri konusunda da olumlu değerlendirmede bulunarak, savaşçıların taktik ve fiziksel tatbikatlardaki disiplinine dikkat çekti.Çeçen lider, “Askeri personel, hizmet için günlük yaşamdan eğitim ve tatbikata kadar tüm koşullara sahiptir. Savaşçıların herhangi bir ihtiyacı yok, aktif biçimde eğitim yapıyor ve profesyonel seviyelerini geliştiriyor. Programa göre taktik muharebe tatbikatlarına katılıyorlar ve fiziksel egzersiz yapıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html

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ramzan kadirov, nato, rusya, çeçenistan, ukrayna, ukrayna krizi, tatbikat, asker, rusya ulusal muhafızları