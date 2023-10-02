https://sputniknews.com.tr/20231002/izmirdeki-gumuldur-fayinda-bilimsel-inceleme-baslatildi-1075946422.html

İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izlerini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T12:07+0300

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türkiye

izmir

fay hattı

deprem

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Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaya Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim insanlarının da katıldığını belirtti.İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı'nın ilk kez incelendiğini ve fayın 6,8 büyüklüğündeki depreme neden olma potansiyelinin bulunduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:Fayın, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma yol açan depremin enerjisine cevap verme durumunu da araştırdıklarını vurgulayan Sözbilir, "Elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231002/afad-duyurdu-adanada-deprem-1075935188.html

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