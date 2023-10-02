https://sputniknews.com.tr/20231002/iyi-parti-istanbul-il-baskani-yucel-coskun-oldu-1075959057.html
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T19:55+0300
2023-10-02T19:55+0300
2023-10-02T19:55+0300
türkiye
iyi parti
istanbul
yücel coşkun
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun'un İstanbul İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.
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iyi parti, istanbul, yücel coşkun
iyi parti, istanbul, yücel coşkun
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun'un İstanbul İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.
Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.