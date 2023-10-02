https://sputniknews.com.tr/20231002/iyi-parti-istanbul-il-baskani-yucel-coskun-oldu-1075959057.html

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T19:55+0300

2023-10-02T19:55+0300

2023-10-02T19:55+0300

türkiye

iyi parti

istanbul

yücel coşkun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075958712_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_ee195e891510e6e790e3684e9bb5255e.jpg

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun'un İstanbul İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, istanbul, yücel coşkun