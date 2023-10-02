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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.D-100 kara yolunda metrobüs güzergahı yenileme çalışmaları sebebiyle Haliç Köprüsü civarında Topkapı ve Zincirlikuyu yönlerinde trafik yavaş ilerliyor.Çalışmalar kapsamında Haramidere-Beylikdüzü yönünde bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.Çağlayan Kavşağı-Beşiktaş istikameti ve Barbaros Bulvarı-Harp Akademileri Kavşağı yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Okmeydanı Kavşağı-Hasdal Kavşağı arasında araç yoğunluğu görülüyor.Basın Ekspres Yolu'nda Çobançeşme Kavşağı-TEM Otoyolu arası her iki yönde, Bağcılar'da ara yollarda, Sahil Yolu'nda ise Yeşilköy-Ataköy arasında yoğunluk gözleniyor.Trafik yoğunluğunda son durumAnadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 67'ye kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 09.00 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

09:39 02.10.2023 (güncellendi: 09:40 02.10.2023)
© AA / Mücahit Türetkenİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
© AA / Mücahit Türetken
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İstanbul'da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.
İstanbul'un her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.
D-100 kara yolunda metrobüs güzergahı yenileme çalışmaları sebebiyle Haliç Köprüsü civarında Topkapı ve Zincirlikuyu yönlerinde trafik yavaş ilerliyor.
Çalışmalar kapsamında Haramidere-Beylikdüzü yönünde bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.
Çağlayan Kavşağı-Beşiktaş istikameti ve Barbaros Bulvarı-Harp Akademileri Kavşağı yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Okmeydanı Kavşağı-Hasdal Kavşağı arasında araç yoğunluğu görülüyor.
Basın Ekspres Yolu'nda Çobançeşme Kavşağı-TEM Otoyolu arası her iki yönde, Bağcılar'da ara yollarda, Sahil Yolu'nda ise Yeşilköy-Ataköy arasında yoğunluk gözleniyor.

Trafik yoğunluğunda son durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.
İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 67'ye kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 09.00 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.
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