https://sputniknews.com.tr/20231002/istanbulda-4-gunde-metrekareye-42-ila-298-kilogram-yagis-dustu-1075952173.html

İstanbul'da 4 günde metrekareye 42 ila 298 kilogram yağış düştü

İstanbul'da 4 günde metrekareye 42 ila 298 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 4 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T15:19+0300

2023-10-02T15:19+0300

2023-10-02T15:19+0300

yaşam

istanbul

sağanak

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075916708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e5049b892e5c09fe181be97940290a4.jpg

İBB'den yapılan açıklamada, kentte perşembe günü öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası, cuma gününden itibaren Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere 4 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, cumartesi günü aralıklarla kısa süreli ve kuvvetli sağanak şeklinde görülen yağışların, akşam saatlerinden pazar öğleye kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere il genelinde hissedildiği kaydedildi.Pazar akşamından pazartesi sabahına kadarki yağışların, daha çok Şile, Tuzla ve Pendik gibi doğu ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, "Dört günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram aralığında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı Arnavutköy (77,2 kg/metrekare), Şile (71,6 kg/metrekare), Pendik (65,4 kg/metrekare) ilçeleri aldı." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İBB ekiplerinin, 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan, su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 34 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.Yağışlar bu akşama kadar sürecekİBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava durumu tahminlerine göre, yağışların aralıklarla bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yeni bir yağış tahmin edilmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22 ila 24 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230928/gaziosmanpasada-bir-kadin-sel-sularina-kapildi-1075853559.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, sağanak, sağanak yağış