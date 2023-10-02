https://sputniknews.com.tr/20231002/iraktaki-dugun-yangini-faciasinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1075952520.html
Irak'taki düğün yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Irak'taki düğün yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde düğün salonunda meydana gelen ve 114 kişinin ölümüne yol açan yangının yeni görüntülerini paylaştı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T15:37+0300
2023-10-02T15:37+0300
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Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül Salı günü 114 kişinin ölümüne sebep olan yangının yeni görüntülerini düzenlediği basın toplantısında yayınladı.Yangının asıl sebebinin düğün salonunda kullanılan havai fişekler olduğunu belirten Irak İçişleri Bakanlığı, yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangının büyümüş olabileceğini söyledi.Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Müsteşarı Tümgeneral Kazım Bohan ise yangının kasıtlı değil bir kaza sonucu meydana geldiğini dile getirerek, salonda kullanılan havai fişeklerin yüksek ısıya yol açtığını söyledi.
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Irak'taki düğün yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Irak'taki düğün yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
2023-10-02T15:37+0300
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video, irak, musul, видео, yangın, facia
video, irak, musul, видео, yangın, facia
Irak'taki düğün yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde düğün salonunda meydana gelen ve 114 kişinin ölümüne yol açan yangının yeni görüntülerini paylaştı.
Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül Salı günü 114 kişinin ölümüne sebep olan yangının yeni görüntülerini düzenlediği basın toplantısında yayınladı.
Yangının asıl sebebinin düğün salonunda kullanılan havai fişekler olduğunu belirten Irak İçişleri Bakanlığı, yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangının büyümüş olabileceğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Müsteşarı Tümgeneral Kazım Bohan ise yangının kasıtlı değil bir kaza sonucu meydana geldiğini dile getirerek, salonda kullanılan havai fişeklerin yüksek ısıya yol açtığını söyledi.