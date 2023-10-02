https://sputniknews.com.tr/20231002/ingilterede-son-139-yilin-en-sicak-eylul-ayi-yasandi-1075959157.html

İngiltere'de son 139 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

İngiltere'de son 139 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

Birleşik Krallık'ta iklim değişikliğinin etkisiyle en sıcak son 139 yılın eylül ayı yaşandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

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iklim değişikliği

yaşam

ingiltere

eylül

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İngiliz Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) istatistiklerine göre, ülke genelinde ortalama 15,2 derece sıcaklıkla, kayıtların başladığı 1884'ten bu yana en sıcak eylül ayı kayıtlara geçti.İngiltere'de bu eylülde kaydedilen 16,7 derece, Eylül 2006'da 16,5 derece olarak kaydedilen bir önceki rekoru geride bıraktı. Galler'de eylülde kaydedilen 15,6 derece ise Eylül 2006'daki 15,2 dereceyi geride bıraktı.Kuzey İrlanda'da kaydedilen 14,2 derece ortalama sıcaklık da bölgede bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek değer oldu.İskoçya'da 12,8 derece olan ortalama sıcaklıkla, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü eylül ayını yaşandı. Eylül ayı ortalama sıcaklık dikkate alındığında, bölgede 2021 ve 2006 yılları daha sıcak geçmişti.Ülke genelinde sıcaklıklardaki artışın yanı sıra ortalamadan daha yağışlı bir ay olduğu da kayıtlara geçti. İngiltere'de eylül boyunca ortalamanın yaklaşık üçte bir oranında daha fazla yağış görüldü.Met Office yetkililerinden Mark McCarthy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylülün sıcaklık rekorlarının, büyük ölçüde ayın ilk yarısının sıcak geçmesinden kaynaklandığını dile getirdi.McCarthy, şu değerlendirmelerde bulundu:Met Office'ten yapılan açıklamada, İngiltere'de eylül ayı ortalama sıcaklığının bu yıl görüldüğü gibi 15,2 derece olmasının, "insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız" olduğu vurgulandı.

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