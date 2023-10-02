https://sputniknews.com.tr/20231002/ingilterede-oxford-yakinlarinda-bir-patlama-meydana-geldi-1075965707.html

İngiltere'de Oxford yakınlarında patlama meydana geldi

İngiltere'de Oxford yakınlarında patlama meydana geldi

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düşmesi büyük bir patlamaya neden oldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T23:26+0300

2023-10-02T23:26+0300

2023-10-03T00:15+0300

ingiltere

dünya

patlama

oxford

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075967250_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_713d59f242503da88628bf3e441423aa.jpg

Görgü tanıkları, Oxford'un kuzeyindeki Cassington'daki Severn Trent Green Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünde devasa bir ateş topunun oluştuğunu söyledi.Gıda atıklarını biyogaza dönüştüren Severn Trent Green şirketinden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesinin, tesiste bulunan biyogaz tanklarından birinin patlamasına neden olduğu bildirilirken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.Olayın ardından Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood bölgelerinde, plansız elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

ingiltere

oxford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, patlama, oxford