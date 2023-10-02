https://sputniknews.com.tr/20231002/ingilterede-oxford-yakinlarinda-bir-patlama-meydana-geldi-1075965707.html
İngiltere'de Oxford yakınlarında patlama meydana geldi
İngiltere'de Oxford yakınlarında patlama meydana geldi
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düşmesi büyük bir patlamaya neden oldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T23:26+0300
2023-10-02T23:26+0300
2023-10-03T00:15+0300
ingiltere
dünya
patlama
oxford
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075967250_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_713d59f242503da88628bf3e441423aa.jpg
Görgü tanıkları, Oxford'un kuzeyindeki Cassington'daki Severn Trent Green Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünde devasa bir ateş topunun oluştuğunu söyledi.Gıda atıklarını biyogaza dönüştüren Severn Trent Green şirketinden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesinin, tesiste bulunan biyogaz tanklarından birinin patlamasına neden olduğu bildirilirken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.Olayın ardından Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood bölgelerinde, plansız elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.
ingiltere
oxford
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075967250_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_59223eeb32b9500daab4ca34a4303fdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, patlama, oxford
ingiltere, patlama, oxford
İngiltere'de Oxford yakınlarında patlama meydana geldi
23:26 02.10.2023 (güncellendi: 00:15 03.10.2023) Abone ol
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düşmesi büyük bir patlamaya neden oldu.
Görgü tanıkları, Oxford'un kuzeyindeki Cassington'daki Severn Trent Green Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünde devasa bir ateş topunun oluştuğunu söyledi.
Gıda atıklarını biyogaza dönüştüren Severn Trent Green şirketinden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesinin, tesiste bulunan biyogaz tanklarından birinin patlamasına neden olduğu bildirilirken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayın ardından Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood bölgelerinde, plansız elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.