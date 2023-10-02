https://sputniknews.com.tr/20231002/fsbden-ukraynali-casus-operasyonu--1075942687.html
FSB'den 'Ukraynalı casus' operasyonu
FSB'den 'Ukraynalı casus' operasyonu
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna lehine casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişinin... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:26+0300
2023-10-02T11:26+0300
2023-10-02T11:26+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
ukrayna krizi
casus
donbass
istihbarat
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yabancı bir istihbarat servisine hizmet eden Ukraynalı casusun Kiev'e bağlı güçlere destek vermek için LHC Halk Milisleri ve Rusya ordusu birliklerinin konuşlanma ve hareket yerlerine dair bilgileri toplayıp aktardığının tespit edildiğini bildirdi.FSB, zanlı hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 276. maddesi uyarınca 'casusluk' suçundan dava açıldığını ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, casus, donbass, istihbarat
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, casus, donbass, istihbarat
FSB'den 'Ukraynalı casus' operasyonu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna lehine casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yabancı bir istihbarat servisine hizmet eden Ukraynalı casusun Kiev'e bağlı güçlere destek vermek için LHC Halk Milisleri ve Rusya ordusu birliklerinin konuşlanma ve hareket yerlerine dair bilgileri toplayıp aktardığının tespit edildiğini bildirdi.
FSB, zanlı hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 276. maddesi uyarınca 'casusluk' suçundan dava açıldığını ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.