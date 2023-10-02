https://sputniknews.com.tr/20231002/fsbden-ukraynali-casus-operasyonu--1075942687.html

FSB'den 'Ukraynalı casus' operasyonu

FSB'den 'Ukraynalı casus' operasyonu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna lehine casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişinin... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T11:26+0300

2023-10-02T11:26+0300

2023-10-02T11:26+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna krizi

casus

donbass

istihbarat

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yabancı bir istihbarat servisine hizmet eden Ukraynalı casusun Kiev'e bağlı güçlere destek vermek için LHC Halk Milisleri ve Rusya ordusu birliklerinin konuşlanma ve hareket yerlerine dair bilgileri toplayıp aktardığının tespit edildiğini bildirdi.FSB, zanlı hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 276. maddesi uyarınca 'casusluk' suçundan dava açıldığını ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, casus, donbass, istihbarat