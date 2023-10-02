https://sputniknews.com.tr/20231002/erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-telefonda-gorustu-1075951135.html
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T14:45+0300
2023-10-02T14:45+0300
2023-10-02T14:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kazakistan
kasım cömert tokayev
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231002/erdogan-enflasyonu-yeniden-tek-haneye-dusurerek-gelir-dagilimini-iyilestirmeyi-amacliyoruz-1075947404.html
kazakistan
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recep tayyip erdoğan, kazakistan, kasım cömert tokayev
recep tayyip erdoğan, kazakistan, kasım cömert tokayev
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.