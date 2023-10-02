https://sputniknews.com.tr/20231002/erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-telefonda-gorustu-1075951135.html

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:45+0300

2023-10-02T14:45+0300

2023-10-02T14:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kazakistan

kasım cömert tokayev

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231002/erdogan-enflasyonu-yeniden-tek-haneye-dusurerek-gelir-dagilimini-iyilestirmeyi-amacliyoruz-1075947404.html

kazakistan

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recep tayyip erdoğan, kazakistan, kasım cömert tokayev