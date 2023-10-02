https://sputniknews.com.tr/20231002/erdogan-enflasyonu-yeniden-tek-haneye-dusurerek-gelir-dagilimini-iyilestirmeyi-amacliyoruz-1075947404.html

Erdoğan: Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz

Erdoğan: Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T13:06+0300

2023-10-02T13:06+0300

2023-10-02T13:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ekonomi

enflasyon

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Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında "Güçlü Sermaye Piyasaları; Güçlü Türkiye" ana temasıyla düzenlenen kongrenin, tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi.Cumhuriyet'in yüzüncü yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çıktıkları yolda durmadan, dinlenmeden yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Program'ı, eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarına, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti.Milletin de desteğiyle bu hedefleri gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:Erdoğan, seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin, bu gayretlerinde yol gösterici olacağına inandığını aktardı.Türkiye'ye güvenen, ülkeye yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongrenin başarılı geçmesini diledi ve icrasında görev alanlara teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, ekonomi, enflasyon