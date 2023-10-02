https://sputniknews.com.tr/20231002/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075938968.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,4670 liradan, euro 29,0060 liradan haftaya başladı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T09:31+0300
2023-10-02T09:31+0300
2023-10-02T09:31+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 27,4650 liradan alınan dolar 27,4670 liradan satılıyor. 29,0040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27,4170 lira, euronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 628 lira, çeyrek altın 2 bin 637 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 517 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1843 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.334 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 92.88 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.88 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.057 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,4670 liradan, euro 29,0060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27,4650 liradan alınan dolar 27,4670 liradan satılıyor. 29,0040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,4170 lira, euronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 628 lira, çeyrek altın 2 bin 637 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 517 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1843 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.334 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 92.88 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.88 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 28.057 dolar seviyesinde.