https://sputniknews.com.tr/20231002/catismalara-katilan-rus-askeri-karsi-taraf-ates-acmasina-ragmen-yarali-ukrayna-askerini-tasidim-1075954631.html
Çatışmalara katılan Rus askeri: Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım
Çatışmalara katılan Rus askeri: Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu'na bağlı Yekaterinburg doğumlu ‘Kortes’ kod adlı Rus askeri, gazetecilere demeç verdi. Asker, Ukrayna Silahlı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T16:37+0300
2023-10-02T16:37+0300
2023-10-02T16:50+0300
ukrayna krizi
video
rus askeri
ilk yardım
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Sputnik ile paylaşılan videoda, Rus askerinin teslim olan askerini bölgeden tahliye etmeye çalıştığı kaydedilirken, ‘Kortes’ kod adlı Rus askerinin yaralı Ukraynalı ile birlikte ateş açılan bölgeden geri çekilmesi sırasında karşı tarafın sürekli topçu atışlarıyla onları imha etmeye çalıştığı, Rus askerinin yaralanan Ukraynalıya ilk yardım sağladığı da görülüyor.Görüntülerle ilgili konuşan 'Kortes' kod adlı Rus askeri, “Emir geldi, rehin olan askeri almamız gerekiyordu. Silah bırakan askerin yanına giderken hangi yolu kullanacağımızı veya pusu olup olmadığını bilmiyorduk. Ön cephedeki silah arkadaşlarımız bizi korurken benim görevim de bunun tuzak olup olmadığını anlamak, rehineyi teslim almaktı. Yolda onun (tutuklunun) ağır yaralandığı ortaya çıktı. Ona yardım sağlamak gerekiyordu. Elinden yaralıydı. Biz de kan kaybını durdurduk ve anestezi uyguladık. Sonrasında tamamen rahatladı” dedi.
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Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım
Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım
2023-10-02T16:37+0300
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video, видео, rus askeri, ilk yardım
video, видео, rus askeri, ilk yardım
Çatışmalara katılan Rus askeri: Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım
16:37 02.10.2023 (güncellendi: 16:50 02.10.2023) Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu'na bağlı Yekaterinburg doğumlu ‘Kortes’ kod adlı Rus askeri, gazetecilere demeç verdi. Asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateş açmasına rağmen teslim olan yaralı Ukrayna askerini omuzlarında taşıdığını söyledi.
Sputnik ile paylaşılan videoda, Rus askerinin teslim olan askerini bölgeden tahliye etmeye çalıştığı kaydedilirken, ‘Kortes’ kod adlı Rus askerinin yaralı Ukraynalı ile birlikte ateş açılan bölgeden geri çekilmesi sırasında karşı tarafın sürekli topçu atışlarıyla onları imha etmeye çalıştığı, Rus askerinin yaralanan Ukraynalıya ilk yardım sağladığı da görülüyor.
Görüntülerle ilgili konuşan 'Kortes' kod adlı Rus askeri, “Emir geldi, rehin olan askeri almamız gerekiyordu. Silah bırakan askerin yanına giderken hangi yolu kullanacağımızı veya pusu olup olmadığını bilmiyorduk. Ön cephedeki silah arkadaşlarımız bizi korurken benim görevim de bunun tuzak olup olmadığını anlamak, rehineyi teslim almaktı. Yolda onun (tutuklunun) ağır yaralandığı ortaya çıktı. Ona yardım sağlamak gerekiyordu. Elinden yaralıydı. Biz de kan kaybını durdurduk ve anestezi uyguladık. Sonrasında tamamen rahatladı” dedi.