https://sputniknews.com.tr/20231002/catismalara-katilan-rus-askeri-karsi-taraf-ates-acmasina-ragmen-yarali-ukrayna-askerini-tasidim-1075954631.html

Çatışmalara katılan Rus askeri: Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım

Çatışmalara katılan Rus askeri: Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım

Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu'na bağlı Yekaterinburg doğumlu ‘Kortes’ kod adlı Rus askeri, gazetecilere demeç verdi. Asker, Ukrayna Silahlı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T16:37+0300

2023-10-02T16:37+0300

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ukrayna krizi

video

rus askeri

ilk yardım

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Sputnik ile paylaşılan videoda, Rus askerinin teslim olan askerini bölgeden tahliye etmeye çalıştığı kaydedilirken, ‘Kortes’ kod adlı Rus askerinin yaralı Ukraynalı ile birlikte ateş açılan bölgeden geri çekilmesi sırasında karşı tarafın sürekli topçu atışlarıyla onları imha etmeye çalıştığı, Rus askerinin yaralanan Ukraynalıya ilk yardım sağladığı da görülüyor.Görüntülerle ilgili konuşan 'Kortes' kod adlı Rus askeri, “Emir geldi, rehin olan askeri almamız gerekiyordu. Silah bırakan askerin yanına giderken hangi yolu kullanacağımızı veya pusu olup olmadığını bilmiyorduk. Ön cephedeki silah arkadaşlarımız bizi korurken benim görevim de bunun tuzak olup olmadığını anlamak, rehineyi teslim almaktı. Yolda onun (tutuklunun) ağır yaralandığı ortaya çıktı. Ona yardım sağlamak gerekiyordu. Elinden yaralıydı. Biz de kan kaybını durdurduk ve anestezi uyguladık. Sonrasında tamamen rahatladı” dedi.

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Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım Karşı taraf ateş açmasına rağmen yaralı Ukrayna askerini taşıdım 2023-10-02T16:37+0300 true PT0M49S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, видео, rus askeri, ilk yardım