https://sputniknews.com.tr/20231002/besiktasta-yamactan-kaya-parcasi-koptu-evlerde-hasar-olustu-1075954084.html

Beşiktaş'ta yamaçtan kaya parçası koptu: Evlerde hasar oluştu

Beşiktaş'ta yamaçtan kaya parçası koptu: Evlerde hasar oluştu

Beşiktaş'ta, sağanağın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları, gecekondu ve kömürlüğe çarpıp bir binanın bahçesine düştü. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T16:09+0300

2023-10-02T16:09+0300

2023-10-02T16:09+0300

türkiye

istanbul

beşiktaş

kaya

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Kuruçeşme Akıncılar Bayırı Sokağı'nın yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, önce bir gecekondu ile istinat duvarına sonra da bir kömürlüğe çarptı, doğal gaz tesisatına zarar verdi.Yuvarlanmaya devam eden kaya parçaları 3 katlı bir evin bahçesine düştü.Sokakta yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.Düşen parçalar gecekondu, kömürlük, istinat duvarı ile bahçede hasara neden oldu.Yamaç üzerindeki gecekonduların araç yolunun bulunmadığı, bir evin arka bahçesinin patika yol olarak kullanıldığı öğrenildi.Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231002/silede-dere-tasti-1075953523.html

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