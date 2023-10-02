https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-ozhasekiden-istanbul-ile-ilgili-aciklama-hazine-arsalarini-degerlendirecegiz--1075956776.html

Bakan Özhaseki'den İstanbul ile ilgili açıklama: 'Hazine arsalarını değerlendireceğiz'

Bakan Özhaseki'den İstanbul ile ilgili açıklama: 'Hazine arsalarını değerlendireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Gece gündüz demeden İstanbul'u nasıl dönüştürürüm diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Buna uygun da... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T17:56+0300

2023-10-02T17:56+0300

2023-10-02T17:56+0300

mehmet özhaseki

türkiye

istanbul

kentsel dönüşüm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar’da Başlıyor' konulu programa katıldı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve meydana gelen depremlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız bu güzel cennet vatanımız ne yazık ki bir deprem ülkesidir. Himalayalar'dan başlayarak Alplere doğru giden çizgide beş tane riskli ülke sayılıyor. Bu beş ülke içerisinde birisi de Türkiye topraklarımızın yüzde 66’sı. Burada yaşayan nüfusun da yüzde 70'ten fazlası. Şimdi neredeyse 60 milyon insana tekabül eder. 6 ve üzerinde şiddette depremin olabileceği birinci ve ikinci derecede deprem bölgesindedir. Yani birinci ve ikinci derecede şiddette deprem bölgesine tabi olan topraklarımızın ortalama büyüklüğü neredeyse yüzde 60’ın üzerinde ve bu coğrafyada son yüzyıl içerisinde denizlerimiz dahil olmak üzere 226 tane büyük deprem meydana gelmiş. Ana karamızda ise 60 tane deprem meydana gelmiş. Yani ana karamızı sadece kastedecek olursak 1-1 buçuk senede bir yıkıcı bir deprem olmuş. Ve bu depremler neticesinde ülkemizde 130 binden fazla insanımız ölmüş. 1939'da Erzincan'da olmuş bir deprem, 30 binden fazla canımızı toprağa vermişiz. İki, üç sene sonra Niksar'da, bir iki sene sonra Tosya'da, Bolu'da, Abant'ta, Gölcük'te ve Marmara'ya doğru uzanmış. Aynı yerden doğudan başlayan ikinci bir fay hattı da Akdeniz'e doğru inerken yine can almaya devam etmiş. Tarih boyunca bu iki çizgi üzerinde yüzlerce deprem meydana gelmiş. Bütün bunlardan ders almak gerekmiyor mu?” şeklinde konuştu. Konuşmasında kentsel dönüşümün önemine değinen Özhaseki, şunları söyledi:Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'a dair açıklama yapan BakanÖzhaseki, “İstanbul'u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp, kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul'la uğraşacak olan, gece gündüz demeden İstanbul'u nasıl dönüştürürüm diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Ve buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz, oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz. Bir taraftan da hazırladığımız rezerv alanda Allah nasip ederse 300 binden fazla, 350 bin civarında konutu da biz yeniden sıfırdan yapmış olacağız. En eski yerleri buralara taşıyıp, boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız. İstanbul içinde böyle bir hazırlığımız var. Cenab-ı Hakk bu memlekete zeval vermesin, kötülük vermesin, deprem vermesin. Verecekse de en hafifinden çok uzak bir zamanda versin, ki biz bu düşündüklerimizi yapalım” dedi.

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mehmet özhaseki, istanbul, kentsel dönüşüm