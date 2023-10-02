https://sputniknews.com.tr/20231002/azerbaycanin-tahran-buyukelciligine-saldiran-zanli-hakkinda-idam-karari-verildi-1075939144.html
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran zanlı hakkında idam kararı verildi
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran zanlı hakkında idam kararı verildi
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne terör saldırısı gerçekleştiren zanlıyı idam cezasına çarptırdığı... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T10:18+0300
2023-10-02T10:18+0300
2023-10-02T10:23+0300
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ilham aliyev
sergey lavrov
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idam
idam cezası
büyükelçilik
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Azerbaycan devletine bağlı TV kanalı AzTV tarafından paylaşılan bilgide, Eylül başında İran Başsavcısı Muhammed Kazım Movahedi-Azad’ın Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ceza davasının Yüksek Mahkeme’ye gönderildiğini duyurduğu hatırlatılırken, “İran mahkemesi, Tahran'daki Azerbaycan büyükelçiliğine terör saldırısı düzenleyen İran vatandaşı Yasin Hüseyinzadeh'i idama mahkum etti” ifadelerine yer verdi.27 Ocak'ta gerçekleşen saldırıda diplomatik misyonun güvenlik şefi öldürülmüş, iki meslektaşı da yaralanmıştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınarken, derhal soruşturma yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.İki gün sonra Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı 53 çalışan ve aile üyeleri Bakü'ye tahliye edildi.Saldırıyı kınayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İran'daki Azerbaycan büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmalara yardımcı olacağını söylemişti.İran ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları, yazılı açıklamalarında olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20211225/iran-disisleri-bakani-azerbaycan-ile-iliskilerde-yeni-bir-sayfa-acma-karari-aldik-1052102670.html
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iran, azerbaycan, ilham aliyev, sergey lavrov, tahran, rusya, idam, idam cezası, büyükelçilik, büyükelçilik binası, saldırı
iran, azerbaycan, ilham aliyev, sergey lavrov, tahran, rusya, idam, idam cezası, büyükelçilik, büyükelçilik binası, saldırı
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran zanlı hakkında idam kararı verildi
10:18 02.10.2023 (güncellendi: 10:23 02.10.2023) Abone ol
İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne terör saldırısı gerçekleştiren zanlıyı idam cezasına çarptırdığı bildirildi.
Azerbaycan devletine bağlı TV kanalı AzTV tarafından paylaşılan bilgide, Eylül başında İran Başsavcısı Muhammed Kazım Movahedi-Azad’ın Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ceza davasının Yüksek Mahkeme’ye gönderildiğini duyurduğu hatırlatılırken, “İran mahkemesi, Tahran'daki Azerbaycan büyükelçiliğine terör saldırısı düzenleyen İran vatandaşı Yasin Hüseyinzadeh'i idama mahkum etti” ifadelerine yer verdi.
27 Ocak'ta gerçekleşen saldırıda diplomatik misyonun güvenlik şefi öldürülmüş, iki meslektaşı da yaralanmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınarken, derhal soruşturma yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.
İki gün sonra Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı 53 çalışan ve aile üyeleri Bakü'ye tahliye edildi.
Saldırıyı kınayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İran'daki Azerbaycan büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmalara yardımcı olacağını söylemişti.
İran ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları, yazılı açıklamalarında olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.