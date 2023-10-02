https://sputniknews.com.tr/20231002/afad-duyurdu-adanada-deprem-1075935188.html
AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem
AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise 3.7... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T05:28+0300
2023-10-02T05:28+0300
2023-10-02T05:33+0300
türkiye
adana
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 03’43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Bitlis'te depremAFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02.12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231001/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-1075926299.html
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AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem
05:28 02.10.2023 (güncellendi: 05:33 02.10.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 03’43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bitlis'te deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02.12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.