https://sputniknews.com.tr/20231002/afad-duyurdu-adanada-deprem-1075935188.html

AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem

AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise 3.7... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T05:28+0300

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2023-10-02T05:33+0300

türkiye

adana

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 03’43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Bitlis'te depremAFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02.12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231001/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-1075926299.html

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