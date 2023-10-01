https://sputniknews.com.tr/20231001/turkiyeden-gambiyaya-2-adet-zirhli-arac-hibesi-1075928138.html

Türkiye'den Gambiya'ya 2 adet zırhlı araç hibesi

Türkiye'den Gambiya'ya 2 adet zırhlı araç hibesi

Türkiye, askeri yardım kapsamında Gambiya Silahlı Kuvvetleri'ne 2 adet Otokar Cobra 4x4 Taktik Tekerlikli Zırhlı Araç hibe etti. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T17:25+0300

2023-10-01T17:25+0300

2023-10-01T17:25+0300

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Gambiya Silahlı Kuvvetleri (GAF), Türkiye'den iki adet Otokar Cobra zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu askeri teçhizat sevkiyatını teslim aldı. Medyadan alınan bilgilere göre, Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği tarafından 20 Eylül'de teslim edilen 'öldürücü olmayan askeri malzemeler' içeriğinde iki araç, yüksek frekanslı (HF) telsizler, mayın dedektörleri, üniformalar, kışlık ceketler, yağmurluk ve savaş botları yer alıyor.Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi Tolga Bermek, devir teslimin Ankara ve Banjul arasındaki ikili ve askeri işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Türkiye'nin Gambiya'nın dış politikasına ve barışı koruma çabalarına katkıda bulunmasına olanak sağladığını söyledi. Gambiya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yakuba A Drammeh ise bağışlanan teçhizatın Birleşmiş Milletler'in dünya genelindeki barışı destekleme operasyonlarında önemli bir yol kat edeceğini söyledi. Türkiye - Gambiya arasında gelişen ikili ilişkilerİki ülke arasında 1965 yılından beri özellikle BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde iyi ilişkiler sürmekte. Türk subayları, Gambiya Silahlı Kuvvetleri'ne 1990 yılından beri farklı eğitimler sunmuş, 1991-2007 yılları arasında toplamda 7000 Gambiya askeri eğitilmiştir. Eğitim anlaşmasının bitmesi ardından Gambiya birlikleri Türkiye'de eğitim almaya başladı ve bugüne kadar 700'den fazla asker Türkiye'de eğitildi. 2014 yılında savunma işbirliği daha da derinleştirildi ve Gambiya Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında Gambiya Silahlı Kuvvetlerine lojistik yardım sağlanmasına yönelik ikili bir anlaşma imzalandı. Türkiye ayrıca Mali'deki barışı koruma misyonu ve diğer lojistik konularda Gambiya'ya yardımcı olmak için 600 bin dolar bağışta bulundu.Nisan 2022'de Türkiye Gambiya'ya kalkan, gaz maskesi, telsiz ve diğer malzemelerden oluşan güvenlik ekipmanları sağlandı. Diğer bağışlar arasında binlerce üniforma, çadır, su şişeleri ve diğer ekipmanlar yer aldı. Son olarak 2019 yılında Türkiye'nin Gambiya'ya 1,4 milyon dolar tutarında içeriği açıklanmayan askeri ekipman sağladığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20190418/gambiya-her-zaman-turkiyenin-yaninda-olacagiz-1038803833.html

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türkiye, gambiya, bm, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab), islam işbirliği teşkilatı (iit)