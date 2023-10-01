https://sputniknews.com.tr/20231001/saglik-bakani-kocadan-saldirida-yaralanan-polislerle-ilgili-aciklama-1075927463.html
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki saldırıyı lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T17:13+0300
2023-10-01T17:13+0300
2023-10-01T17:13+0300
türkiye
fahrettin koca
ankara
saldırı
polis
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki saldırıda yaralanan polislerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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fahrettin koca, ankara, saldırı, polis
fahrettin koca, ankara, saldırı, polis
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki saldırıyı lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki saldırıda yaralanan polislerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz.