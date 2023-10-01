Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz.