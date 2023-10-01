https://sputniknews.com.tr/20231001/natodan-avrupa-ulkelerindeki-nukleer-silahlara-dair-aciklama-1075926910.html

NATO'dan Avrupa ülkelerindeki nükleer silahlara dair açıklama

NATO'dan Avrupa ülkelerindeki nükleer silahlara dair açıklama

NATO Nükleer Politika Direktörü Cox, İttifak'ın yeni üyelerine nükleer silah konuşlandırılmasının şu anda gündemde olmadığını belirtirken nükleer silah... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T17:41+0300

2023-10-01T17:41+0300

2023-10-01T17:44+0300

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NATO Nükleer Politika Direktörü Jessica Cox, İttifak'a yeni üyelerin katılması bağlamında Avrupa ülkelerindeki nükleer silahların konumlarını değiştirmeyi planlamadıklarını ifade etti.Finlandiya gazetesi Ilta-Sanomat'a demeç veren Cox, şu anda NATO'nun Avrupa ülkelerinde konuşlu nükleer silahların yerlerini değiştirme planı yapmadığını kaydetti.Cox, "Basında bunun çok konuşulduğunu biliyorum ancak ABD tarafından Avrupa'ya konuşlandırılan nükleer silahların şu anda iyi bir yerde bulunduğunu düşünüyorum. Silahların konumunu değiştirmek için bir neden yok. Yakın gelecekte Avrupa'daki nükleer silahların konumunda değişiklik öngörülmüyor" diye konuştu.'70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek çok tehlikeli bir senaryo'NATO'nun nükleer silah kullanılması olasılığından endişe duyduğunu da aktaran Cox, "Ancak şu anda bunun emareleri görmüyoruz. 70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek, çok tehlikeli bir senaryo. Bu senaryodan her zaman endişe duyuyoruz ancak şimdilik bu yönde bir gelişme kaydetmedik" diye ekledi.Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıklamıştı.'Riskler İttifak düzeyinde değerlendirilmeli'Yeni üye ülkelere nükleer silah konuşlandırma risklerinin İttifak düzeyinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cox, "Eğer bir üye ülke, nükleer misyonda yer almak istiyorsa, bu mesele söz konusu ülkenin katılımının İttifak'ın nükleer silah alanındaki tutumunu güçlendirip güçlendirmediği ve ek riskler taşıyıp taşımadığı açısından NATO'da resmi olarak istişare edilmeli" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html

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