https://sputniknews.com.tr/20231001/natodan-avrupa-ulkelerindeki-nukleer-silahlara-dair-aciklama-1075926910.html
NATO'dan Avrupa ülkelerindeki nükleer silahlara dair açıklama
NATO'dan Avrupa ülkelerindeki nükleer silahlara dair açıklama
NATO Nükleer Politika Direktörü Cox, İttifak'ın yeni üyelerine nükleer silah konuşlandırılmasının şu anda gündemde olmadığını belirtirken nükleer silah... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T17:41+0300
2023-10-01T17:41+0300
2023-10-01T17:44+0300
dünya
nato
nükleer silah
nükleer
finlandiya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069528193_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_001b2a67f990545d0811a808881bea88.jpg
NATO Nükleer Politika Direktörü Jessica Cox, İttifak'a yeni üyelerin katılması bağlamında Avrupa ülkelerindeki nükleer silahların konumlarını değiştirmeyi planlamadıklarını ifade etti.Finlandiya gazetesi Ilta-Sanomat'a demeç veren Cox, şu anda NATO'nun Avrupa ülkelerinde konuşlu nükleer silahların yerlerini değiştirme planı yapmadığını kaydetti.Cox, "Basında bunun çok konuşulduğunu biliyorum ancak ABD tarafından Avrupa'ya konuşlandırılan nükleer silahların şu anda iyi bir yerde bulunduğunu düşünüyorum. Silahların konumunu değiştirmek için bir neden yok. Yakın gelecekte Avrupa'daki nükleer silahların konumunda değişiklik öngörülmüyor" diye konuştu.'70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek çok tehlikeli bir senaryo'NATO'nun nükleer silah kullanılması olasılığından endişe duyduğunu da aktaran Cox, "Ancak şu anda bunun emareleri görmüyoruz. 70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek, çok tehlikeli bir senaryo. Bu senaryodan her zaman endişe duyuyoruz ancak şimdilik bu yönde bir gelişme kaydetmedik" diye ekledi.Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıklamıştı.'Riskler İttifak düzeyinde değerlendirilmeli'Yeni üye ülkelere nükleer silah konuşlandırma risklerinin İttifak düzeyinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cox, "Eğer bir üye ülke, nükleer misyonda yer almak istiyorsa, bu mesele söz konusu ülkenin katılımının İttifak'ın nükleer silah alanındaki tutumunu güçlendirip güçlendirmediği ve ek riskler taşıyıp taşımadığı açısından NATO'da resmi olarak istişare edilmeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069528193_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_00d5ef10bb940ebedb7d3a33e5c26ce1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, nükleer silah, nükleer, finlandiya, avrupa
nato, nükleer silah, nükleer, finlandiya, avrupa
NATO'dan Avrupa ülkelerindeki nükleer silahlara dair açıklama
17:41 01.10.2023 (güncellendi: 17:44 01.10.2023) Abone ol
NATO Nükleer Politika Direktörü Cox, İttifak'ın yeni üyelerine nükleer silah konuşlandırılmasının şu anda gündemde olmadığını belirtirken nükleer silah kullanılan bir senaryonun sinyalini şimdilik görmediklerini açıkladı.
NATO Nükleer Politika Direktörü Jessica Cox, İttifak'a yeni üyelerin katılması bağlamında Avrupa ülkelerindeki nükleer silahların konumlarını değiştirmeyi planlamadıklarını ifade etti.
Finlandiya gazetesi Ilta-Sanomat'a demeç veren Cox, şu anda NATO'nun Avrupa ülkelerinde konuşlu nükleer silahların yerlerini değiştirme planı yapmadığını kaydetti.
Cox, "Basında bunun çok konuşulduğunu biliyorum ancak ABD tarafından Avrupa'ya konuşlandırılan nükleer silahların şu anda iyi bir yerde bulunduğunu düşünüyorum. Silahların konumunu değiştirmek için bir neden yok. Yakın gelecekte Avrupa'daki nükleer silahların konumunda değişiklik öngörülmüyor" diye konuştu.
'70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek çok tehlikeli bir senaryo'
NATO'nun nükleer silah kullanılması olasılığından endişe duyduğunu da aktaran Cox, "Ancak şu anda bunun emareleri görmüyoruz. 70 yıl aradan sonra nükleer silah kullanılacağını düşünmek, çok tehlikeli bir senaryo. Bu senaryodan her zaman endişe duyuyoruz ancak şimdilik bu yönde bir gelişme kaydetmedik" diye ekledi.
Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen
, NATO
'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıklamıştı.
'Riskler İttifak düzeyinde değerlendirilmeli'
Yeni üye ülkelere nükleer silah konuşlandırma risklerinin İttifak düzeyinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cox, "Eğer bir üye ülke, nükleer misyonda yer almak istiyorsa, bu mesele söz konusu ülkenin katılımının İttifak'ın nükleer silah alanındaki tutumunu güçlendirip güçlendirmediği ve ek riskler taşıyıp taşımadığı açısından NATO'da resmi olarak istişare edilmeli" ifadelerini kullandı.