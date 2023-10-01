https://sputniknews.com.tr/20231001/kuzey-koreden-abdye-uyari-moskova-pyongyang-iliskilerine-mudahale-girisimleriniz-cizgiyi-asiyor-1075921389.html

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Moskova-Pyongyang ilişkilerine müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Moskova-Pyongyang ilişkilerine müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chong-il, ABD'yi Moskova ve Pyongyang'a yönelik düşmanca tutumu nedeniyle eleştirdi. Bakan yardımcısı, ABD, Japonya... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T14:07+0300

2023-10-01T14:07+0300

2023-10-01T14:07+0300

ukrayna krizi

kuzey kore

rusya

abd

japonya

güney kore

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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Bakan Yardımcısı Im, "ABD'nin Kuzey Kore ve Rusya arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerine ve işbirliğine yönelik hukuk dışı düşmanlığı ve müdahale girişimleri çizgiyi aşıyor. ABD'nin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine yönelik kötü niyetli antipatisi, yalnızca onların anti-emperyalist ve bağımsız ülkelerle cepheleşmede güç ve akıldan yoksun olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.'Rusya-Kuzey Kore işbirliği stratejik bir kale'ABD'nin Rusya-Kuzey Kore işbirliğini küresel barış ve güvenlik için tehdit olarak niteleyerek dünyayı kandırdığını kaydeden Im, iki ülke arasındaki ilişkilerin emperyalistlerin keyfi tutumunu, askeri tehdidini ve müdahalesini engellemek amacıyla barışın korunmasına yönelik güçlü bir siper ve stratejik bir kale olduğunu vurguladı. Bakan yardımcısı, ABD, Japonya, Güney Kore ittifakının ve Ukrayna'daki durumun müsebbibi NATO'nun uluslararası düzeni tehlikeye attığının da altını çizerek söz konusu ittifakı ve NATO'yu 'kanser hücresi' olarak niteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230928/kuzey-kore-lideri-kim-jong-undan-abdye-karsi-isbirligi-cagrisi-1075833517.html

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