https://sputniknews.com.tr/20231001/kurtulmus-bu-teror-saldirisini-ortaya-koyanlarin-1-ekim-gibi-bir-gunu-tespit-etmis-olmalari-manidar-1075925332.html

Kurtulmuş: Bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidar

Kurtulmuş: Bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş Ankara'daki terör saldırısına ilişkin "Hiç şüphesiz, bu terör saldırısını ortaya... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T16:45+0300

2023-10-01T16:45+0300

2023-10-01T16:45+0300

numan kurtulmuş

türkiye

tbmm

açılış

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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmanın başında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadığını belirtti.Saldırı dolayısıyla yaralanan polislere acil şifalar, Türk milletine geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, şunları söyledi:28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, TBMM'de yapılacak mesaide milletin hak ve hukukunu koruyan, milletin menfaatlerini ileriye taşıyan kararlı çalışmalarda başarılı olunması temennisini dile getirdi.Bu dönemin, tarihi ve Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcını yapacak olan bir dönem olduğuna işaret eden Kurtulmuş, 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in ikinci asrına girileceğini belirtti.Kurtulmuş, "Bizim gibi büyük milletlerin mefkureleri olur, hedefleri olur, varmak istedikleri hedefler olur. Büyük Millet Meclisini kuran irade, Türkiye Büyük Millet Meclisini 1920 şartlarında bağımsızlık ve özgürlük fikri etrafında kurmuştur. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisini ikinci asra taşıyacak olan bu Büyük Millet Meclisinin de en temel hedefi, tam manasıyla bağımsız bir Türkiye'yi kurmak için gayret sarf etmektir" diye konuştu.Farklı fikirleri, siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak ortak hedefler etrafında birleşilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bunun için hiç şüphesiz Meclisin ve siyasetin itibarının yükseltilmesinin herkesin sorumluluğu olduğu gibi, en başta TBMM mensuplarının sorumluluğunda olduğunu vurguladı.Şu anda 14 siyasi partinin var olduğu çok sesli bir Meclis'e sahip olunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu Meclis'te farklı seslerin bir arada olması, eskilerin tabiriyle 'İhtilafta rahmet vardır.' fikrini bize hatırlatıyor. İhtilaf, tefrika değil farklı fikirler üzerinden ortak hedeflere doğru giderken münakaşayla hayırlı sonuçları bulabilme kabiliyetidir. Dolayısıyla ihtilafta rahmet olduğunu bileceğiz ama ihtilafı tefrikaya düşürmek isteyen her türlü ayrımcılığın da karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak duracağız." şeklinde konuştu.Yeni anayasaTBMM'de yeni bir grubun, 6'ncı bir grubun kurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, salı günü Başkanlık Divanına üyesini ve komisyon üyelerini bildirdikten sonra perşembe günü yapılacak Başkanlık Divanı ile yeni grubun Meclis'te alacağı yerin tespit edileceğini belirtti.Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken, TBMM'nin önünde birtakım ödev ve sorumluluklar bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:Meclis İçtüzüğü çağrısıTBMM'nin önemli sorumluluklarından birisinin de içtüzüğün, bu Meclis'in mehabetine yaraşır bir şekilde gözden geçirilmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Meclis'te zaman alan, lüzumsuz ve hatta kamuoyu tarafından eleştirilen görüntülerin ortaya çıkmaması için; komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, farklı fikirlerin sonuna kadar müzakere edildiği ama Meclis Genel Kurulunun da fevkalade etkin, hızlı ve saygın bir çalışma temposuyla konularına hakim olarak yasama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirdiği bir Meclis'i kurmak bizim vazifemizdir. TBMM'nin bu dönemde, önündeki önemli meselelerden birisi olan Meclis İçtüzük'ünün gerçekleştirilmesi de TBMM'nin 28. Dönem mensuplarına nasip olur." şeklinde konuştu.Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadeleMeclisin parlamentolar arası ilişkilerde çok daha etkin faaliyetlerinin olması gerektiğini de vurgulayan Kurtulmuş, Meclis'in gündeminde, milletin beklediği yasal çalışmaların dışında uluslararası alandaki gelişmelerin de bulunacağını aktardı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine tepkisini dile getiren Kurtulmuş, "Bu çirkin gelişmelere, bu faşist saldırılara karşı Avrupa siyaseti seyirci kalırsa korkarım ki Avrupa'nın makul ve mutedil ana akım siyaset damarları zehirlenecek ve Avrupa'nın demokrasisini işleten damarları köreltecektir. Bunun için diyoruz ki İslamofobiye karşı mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirecek ve gerekli uyarılarını ilgililere yapacaktır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231001/cumhurbaskani-erdogan-tbmmde-28-donem-2-yasama-yili-acilis-toplantisinda-konusuyor-1075921715.html

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