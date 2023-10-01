https://sputniknews.com.tr/20231001/kilicdaroglu-icisleri-bakani-yerlikayayi-telefonla-aradi-1075919484.html

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:06+0300

2023-10-01T13:06+0300

2023-10-01T13:13+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

telefon görüşmesi

ali yerlikaya

ankara

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CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.Ankara'da terör saldırısıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararıÖte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.

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kemal kılıçdaroğlu, telefon görüşmesi, ali yerlikaya, ankara