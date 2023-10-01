https://sputniknews.com.tr/20231001/kilicdaroglu-icisleri-bakani-yerlikayayi-telefonla-aradi-1075919484.html
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T13:06+0300
2023-10-01T13:06+0300
2023-10-01T13:13+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
telefon görüşmesi
ali yerlikaya
ankara
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CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.Ankara'da terör saldırısıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararıÖte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/ankara-kizilay-cevresinde-bir-patlama-sesi-duyuldu-1075917183.html
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kemal kılıçdaroğlu, telefon görüşmesi, ali yerlikaya, ankara
kemal kılıçdaroğlu, telefon görüşmesi, ali yerlikaya, ankara
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
13:06 01.10.2023 (güncellendi: 13:13 01.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.
Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara'da terör saldırısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararı
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.