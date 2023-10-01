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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T16:39+0300
2023-10-01T16:39+0300
2023-10-01T16:52+0300
izmir
deprem
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buca
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
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izmir, deprem, buca, son dakika
izmir, deprem, buca, son dakika
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
16:39 01.10.2023 (güncellendi: 16:52 01.10.2023) Abone ol
AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.