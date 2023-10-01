https://sputniknews.com.tr/20231001/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-1075926299.html

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

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izmir

deprem

türkiye

buca

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

izmir

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buca

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