https://sputniknews.com.tr/20231001/istanbulda-saganak-yagis-sabah-saatlerinde-etkisini-arttirdi-1075916634.html

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar poşet ve montlarla kendini korumaya çalışırken bazıları... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T09:05+0300

2023-10-01T09:05+0300

2023-10-01T09:05+0300

türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

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İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü. Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-yarina-dikkat-1075910643.html

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istanbul, sağanak, sağanak yağış