https://sputniknews.com.tr/20231001/israilli-kadin-gardiyan-filistinli-mahkumla-cinsel-iliskiye-girdi-kadin-gardiyanlar-yasaklandi-1075922573.html
İsrailli kadın gardiyan Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi: Kadın gardiyanlar yasaklandı
İsrailli kadın gardiyan Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi: Kadın gardiyanlar yasaklandı
İsrail'de bir kadın gardiyanın Filistinli mahkum ile cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Olayın ardından kadın askerlerin cezaevlerinde görev yapması... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T14:58+0300
2023-10-01T14:58+0300
2023-10-01T14:59+0300
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İsrail medyasından edinilen bilgilere göre, İsrailli bir kadın askerin Filistinli mahkum ile ilişkiye girdiği ortaya çıkınca Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kadın gardiyanlara hapishanede görev yapmayı yasakladı. Suçlama nedeniyle tutuklanan kadın asker, dört kadının daha Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.Filistinli mahkumun 'sivillere saldırmaktan dolayı' hapiste tutulduğu öğrenildi. İsrail Cezaevi Servisi, kadın askerlerle cinsel ilişki kuran Filistinli mahkumun sorgulama öncesinde hücresinden alınarak başka bir koğuşa nakledildiğini duyurdu.Olay üzerine Ulusal Güvenlik Bakan Ben-Gvir, 2025 yılı ortalarına kadar yüksek güvenlikli cezaevlerinde tek bir kadın askerin dahi kalmayacağını belirtti. Geçmişte de İsrail'de Filistinli mahkumların gardiyan olarak görev yapan kadın askerlere tecavüz ettiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/israil-gucleri-bati-seriada-bicakli-saldiri-iddiasiyla-15-yasindaki-cocugu-oldurdu--1074288278.html
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israil, kadın, gardiyan, filistin, israil-filistin, itamar ben-gvir
israil, kadın, gardiyan, filistin, israil-filistin, itamar ben-gvir
İsrailli kadın gardiyan Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi: Kadın gardiyanlar yasaklandı
14:58 01.10.2023 (güncellendi: 14:59 01.10.2023) Abone ol
İsrail'de bir kadın gardiyanın Filistinli mahkum ile cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Olayın ardından kadın askerlerin cezaevlerinde görev yapması yasaklandı.
İsrail medyasından edinilen bilgilere göre, İsrailli bir kadın askerin Filistinli mahkum ile ilişkiye girdiği ortaya çıkınca Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kadın gardiyanlara hapishanede görev yapmayı yasakladı. Suçlama nedeniyle tutuklanan kadın asker, dört kadının daha Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.
Filistinli mahkumun 'sivillere saldırmaktan dolayı' hapiste tutulduğu öğrenildi. İsrail Cezaevi Servisi, kadın askerlerle cinsel ilişki kuran Filistinli mahkumun sorgulama öncesinde hücresinden alınarak başka bir koğuşa nakledildiğini duyurdu.
Olay üzerine Ulusal Güvenlik Bakan Ben-Gvir, 2025 yılı ortalarına kadar yüksek güvenlikli cezaevlerinde tek bir kadın askerin dahi kalmayacağını belirtti.
Geçmişte de İsrail'de Filistinli mahkumların gardiyan olarak görev yapan kadın askerlere tecavüz ettiği iddia edilmişti.