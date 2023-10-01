https://sputniknews.com.tr/20231001/iletisim-baskani-altun-terorun-turkiye-siyasetini-dizayn-etmesine-asla-musaade-etmeyecegiz-1075918951.html
İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T12:11+0300
2023-10-01T12:11+0300
2023-10-01T12:19+0300
fahrettin altun
türkiye
bomba
bombalı saldırı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231001/adalet-bakani-tunc-teror-saldirisini-lanetliyorum-sorusturma-tum-yonleriyle--surdurulecektir-1075918355.html
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fahrettin altun, bomba, bombalı saldırı
fahrettin altun, bomba, bombalı saldırı
İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
12:11 01.10.2023 (güncellendi: 12:19 01.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:
"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."