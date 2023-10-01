https://sputniknews.com.tr/20231001/icisleri-bakanligina-saldiri-girisimi-sonrasi-tbmmnin-yeni-yasama-yili-programi-1075919064.html
İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programı
İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programı
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yapılacak programlarda ise... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T12:30+0300
2023-10-01T12:30+0300
2023-10-01T12:56+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
terör
terör saldırısı
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi. Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ise Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurul'a alınacak.
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tbmm ne zaman açılıyori tbmmde yeni yıl programı, terör saldırısı sonrası tbmm yasama yılı
tbmm ne zaman açılıyori tbmmde yeni yıl programı, terör saldırısı sonrası tbmm yasama yılı
İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programı
12:30 01.10.2023 (güncellendi: 12:56 01.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi. Açılış geniş güvenlik önlemleri altında yapılacak.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.
TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.
28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi. Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ise Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurul'a alınacak.