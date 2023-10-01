https://sputniknews.com.tr/20231001/icisleri-bakanligina-saldiri-girisimi-sonrasi-tbmmnin-yeni-yasama-yili-programi-1075919064.html

İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programı

İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sonrası TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yapılacak programlarda ise... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T12:30+0300

2023-10-01T12:30+0300

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tbmm genel kurulu

terör

terör saldırısı

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi. Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ise Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurul'a alınacak.

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tbmm ne zaman açılıyori tbmmde yeni yıl programı, terör saldırısı sonrası tbmm yasama yılı