İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden birinin PKK’lı olduğu belirlendi
22:24 01.10.2023 (güncellendi: 22:33 01.10.2023)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerden birinin kimliği belli oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.
Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:
Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp
Açıklamada saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, ele geçirilen materyallerin listesi paylaşıldı:
1.· (9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,
2.· (3) adet el bombası
3.· (1) adet roketatar
4.· (1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca
5.· (1) adet Blow marka tabanca
6.· (1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,
7.· (1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.
Güvenlik birimlerince başlatılan soruşturma devam ettiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.
Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.