https://sputniknews.com.tr/20231001/icisleri-bakanligi-teroristlerden-birinin-pkkli-oldugu-belirlendi-1075932305.html

İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden birinin PKK’lı olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden birinin PKK’lı olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T22:24+0300

2023-10-01T22:24+0300

2023-10-01T22:33+0300

pkk

türkiye

ankara

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

içişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1075932305.jpg?1696188825

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, ele geçirilen materyallerin listesi paylaşıldı:Güvenlik birimlerince başlatılan soruşturma devam ettiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pkk, ankara, emniyet genel müdürlüğü (egm), kıyı emniyeti genel müdürlüğü, içişleri bakanlığı