https://sputniknews.com.tr/20231001/hava-ulasimina-yagis-engeli-bazi-seferler-iptal-edildi-1075930698.html

Hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi

Hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolcuları, havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T20:05+0300

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türkiye

thy

thy

türk hava yolları (thy)

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

yahya üstün

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

thy, thy, türk hava yolları (thy), yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, yahya üstün