https://sputniknews.com.tr/20231001/cumhurbaskani-erdogan-tbmmde-28-donem-2-yasama-yili-acilis-toplantisinda-konusuyor-1075921715.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T14:19+0300
2023-10-01T14:19+0300
2023-10-01T14:19+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
recep tayyip erdoğan, tbmm
recep tayyip erdoğan, tbmm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
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