Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor

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ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
07:47
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Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
08:00
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Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
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16:45
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19:00
2 dk
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Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
19:14
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
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NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:17
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:31
1 dk
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ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
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20:53
2 dk
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21:00
2 dk
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Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
21:17
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Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
21:26
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Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
09:23
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
09:36
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez”
09:46
2 dk
SESLİ HABER
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
09:56
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
10:12
3 dk
SESLİ HABER
Borrell, BM Genel Kurulundan sonra yakındı: Dünya kurallara göre oynamak istemiyor
10:21
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”
10:49
1 dk
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11:00
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ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
11:17
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Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
11:46
1 dk
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Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
12:34
2 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
12:42
1 dk
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Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
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ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
19:21
2 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
19:41
2 dk
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ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
19:51
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Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:20
4 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
21:23
4 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
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Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
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ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
22:26
1 dk
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ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
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2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
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2 dk
SESLİ HABER
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23:00
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SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
23:11
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Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
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2023-10-01T14:19+0300
2023-10-01T14:19+0300
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recep tayyip erdoğan, tbmm
recep tayyip erdoğan, tbmm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor

14:19 01.10.2023
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