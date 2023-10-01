https://sputniknews.com.tr/20231001/cin-74-yasinda-putinden-siye-tebrik-mesaji-1075920316.html

Çin 74 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı

Çin 74 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e tebrik mesajı gönderdi. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:29+0300

2023-10-01T13:29+0300

2023-10-01T13:32+0300

vladimir putin

şi cinping

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çin

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Rusya lideri Putin, en sık görüştüğü liderlerden biri olan Şi'yi ülkesinin 74. kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutladığı mesajında Rusya-Çin ilişkilerinin tam teşekküllü ortalık ve stratejik işbirliği niteliğinde olduğunu vurguladı.'Çin, sosyo-ekonomik kalkınma yolunda kendinden emin şekilde ilerliyor'Şi yönetimindeki Çin'in sosyo-ekonomik kalkınma ve bilim-teknik gelişim yolunda kendinden emin şekilde ilerlediğini belirten Putin, Pekin'in uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğinin, bölgesel ve küresel gündemdeki en önemli sorunların çözümüne aktif olarak katıldığının altını çizdi.'Kuşak ve Yol Forumu, ikili bağların güçlenmesine katkı sunacak'İki ülkenin tüm alanlarda işbirliği yaptığına ve uluslararası meselelerde çabalarını koordine ettiğine dikkat çeken Putin, ekim ayında Çin'de yapılacak ve kendisinin de bizzat katılacağı Kuşak ve Yol Forumu'nun ikili bağların güçlenmesine katkı sunacağını vurguladı.Şi, mart ayında Rusya'da Putin'le bir araya gelmiş ve mevkidaşını Çin'e davet etmişti. Putin, 20 Eylül'de Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde Şi'nin davetini kabul ettiğini ve foruma katılacağını açıklamıştı.Vladimir Putin, 2018 yılında Çin'den 'dostluk nişanı' alan ilk lider olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/si-davet-etti-putin-kabul-etti-ekim-ayinda-cine-gidecek-1075632364.html

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