https://sputniknews.com.tr/20231001/borrellden-yeni-bir-kiev-ziyareti-zelenskiy-ve-kuleba-ile-gorustu-1075921771.html

Borrell'den yeni bir Kiev ziyareti: Zelenskiy ve Kuleba ile görüştü

Borrell'den yeni bir Kiev ziyareti: Zelenskiy ve Kuleba ile görüştü

Önceki gün habersiz bir şekilde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini ziyaret eden AB Yüksek Temsilcisi Borrell, pazar günü de başkent Kiev'e... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T16:36+0300

2023-10-01T16:36+0300

2023-10-01T16:36+0300

ukrayna krizi

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Kiev ziyaretini sosyal medya platformu X'te (eski ismiyle Twitter) duyuran Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ziyaretle ilgili açıklamasında, “Kiev'de şehit askerlerin anısına düzenlenen törende Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakan Dmitriy Kuleba ile birlikte bulunmaktan onur duyuyorum” diye yazdı.Ziyaretinin amacıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Borrell'in sosyal ağ X'teki AB Dış İlişkiler Servisi sayfasında yayınlanan bir video mesajında, ​​ziyaretinin amacının Ukrayna'ya desteğini ifade etmek olduğunu söylemişti.Geçtiğimiz perşembe günü Kiev’i ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş, görüşmede Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü vermişti.İngiliz The Telegraph gazetesi, Kiev’e giden Savunma Bakanı Shapps'a atıfta bulunarak, Londra'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ilk kez birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230925/borrell-bm-genel-kurulundan-sonra-yakindi-dunya-kurallara-gore-oynamak-istemiyor-1075754311.html

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ukrayna krizi, ukrayna, josep borrell, avrupa, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy